Esplosione a Tragliatella | crolla una villetta donna estratta dalle macerie

Fiumicino, 16 novembre 2024 – L’poi il crollo: è successo adove, nel primo pomeriggio di oggi, unara a seguito di un’in via Via delle Quattro Casette,26. Sul posto sono intervenute otto squadre dei Vigili del fuoco, che hanno estratto in vita unadi 62 anni rimasta parzialmente sotto le; la stessa è stata assicurata al personale sanitario presente sul posto per poi essere elitrasportata al policlinico Gemelli.Il perimetro dellaè stato interdetto all’accesso per consentire la messa in sicurezza ed rilievi del caso. Sul posto Funzionario e Capo Turno VVF, la Misericordia di Fiumicino, carabinieri e 118 per quanto di loro competenza. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. Le operazioni sono ancora in corso e le cause in fase di accertamento.