Blitz antidroga a Teramo | giovani controllati e un denunciato in zona centrale

Facebook WhatsAppTwitter Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia dihanno avviato un’operazionenel centro della città, prendendo di mira diverse aree frequentate da. Questo intervento si è concentrato in particolare nelladei Tigli, presso la Villa Comunale, Piazza Martiri e Piazzetta del Sole, senza trascurare i vicoli adiacenti, spesso considerati zone sensibili per traffico di sostanze. La presenza dei militari in uniforme e in abiti civili ha avuto lo scopo di contrastare il fenomeno dello spaccio e di garantire maggiore sicurezza ai cittadini.Dettagli sull’operazione di controlloIl dispositivo messo in atto dai Carabinieri ha portato a un risultato significativo: una persona è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio, mentre cinquesono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti.