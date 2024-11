Ilnapolista.it - Il placebo di Alcaraz: fascetta nasale e VapoRub non servono a niente ma lui non lo sa

Ildinonma lui non lo sa (El Paìs)Avete visto con quellarosa sul naso durate il match contro Rublev alle Atp Finals? Oggi El Paìs ne scrive diffusamente, dedica una pagina al tema. Serve davvero? Il quotidiano ha notato anche che spessoprovvedeva a spalmarsi il Vickssul petto. E il quotidiano si pone la stessa domanda: è efficace?El Paìs risponde così:I rimedi di Carlosper combattere i problemi respiratori sembrano funzionare.Ha battuto Rublev e oggi potrebbe qualificarsi per le semifinali nel match contro Zverev.Durante la partita, grazie al dilatatoree alla sua bottiglietta di menta non sarà a corto di fiato e potrà correre e correre negli scambi con il tedesco. In teoria, entrambi i prodotti aprono le vie respiratorie, dal naso al petto, e il tuo corpo ti ringrazia, ma.