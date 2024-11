Anteprima24.it - “Accendiamo le luci”, Ambito A02 contro la violenza di genere

Tempo di lettura: 2 minutiNell’aula consiliare del comune di Mercogliano, la cooperativa sociale La Goccia e i sette comuni dell’Territoriale Sociale A02, descriveranno la campagna di sensibilizzazione che si concludera? con il convegno del 25 novembre.Sette giorni, sette comuni, sette lampioni, sette frecce. Sara? il numero sette ad accompagnare l’iniziativa “le”, inserita nella campagna di sensibilizzazione promossa dal centro Antidell’sociale A02, gestito dalla cooperativa La Goccia, in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione delladi.Lunedi? 18 novembre, sette giorni prima del 25, l’iniziativa sara? presentata in conferenza stampa, presso l’aula consiliare “Tosone” del comune di Mercogliano, alle 17:30. In ognuno dei sette comuni dell’A02, Contrada, Forino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Ospedaletto d’Alpinolo, Summonte e Sant’Angelo a Scala, subito dopo, sara? acceso un lampione, simbolo che vuole rappresentare un’attenzione nuova, una volonta? condivisa dalla comunita? locale di portare alla luce, ogni giorno, ladie contribuire alla rottura del muro dell’indifferenza che sembra essere, ora piu? che mai, indistruttibile.