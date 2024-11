Thesocialpost.it - Si sacrifica per salvare la moglie che stava per essere investita. L’eroico gesto di Roberto Curletto

Fra le tante notizia di violenza che ci giungono ogni giorno, i tragici eventi accaduti a Cervia testimoniano l’eroismo di un uomo che hato la sua vita perlacheperda un’auto., 77enne originario di Varese, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso, lungo viale Oriani, mentre passeggiava con la. L’uomo, che si trovava a Cervia per sottoporsi a delle cure termali, è deceduto due giorni fa all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, dopo quattro giorni di agonia.IlEroico Prima della TragediaNel momento dell’incidente,si trovava con la consorte quando un’auto è piombata loro addosso. Il 77enne si è accorto di quantoaccadendo e, con uneroico, ha afferrato laper un braccio e l’ha spostata in modo che non si trovasse sulla traiettoria della macchina, salvandole la vita.