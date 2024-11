Rompipallone.it - Milan, pronto l’assalto al calciatore rivelazione della Serie A: idea concreta per i rossoneri

Ila lavoro per rinforzare la rosa nel mercato di gennaio. Un giocatore del nostro campionato in cima alla lista.Il calciomercato, si sa, non si ferma mai. E nemmeno quando la sosta nazionali prevede un match di cartello come quella di stasera tra Italia e Belgio. In effetti, proprio l’assenza di impegni di campo, permette alle società di dare un occhio anche fuori e, magari, trovare delle soluzioni ai problemi correnti.Una squadra che in questo inizio di stagione ne ha evidenziati di problemi è proprio il. La squadra di Fonseca pur denotando una fase offensiva davvero niente male, continua a presentare diverse lacune in quella di non possesso. Complici ovviamente non soltanto i difensori, ma anche i centrocampisti e tutta la squadra in generale, in termini di atteggiamento, intensità e cattiveria agonistica.