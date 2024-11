Gaeta.it - Licenziamento di un corriere Amazon: la battaglia legale di Valter De Cillis

Facebook WhatsAppTwitter Il caso diDe, un giovanelicenziato da un’azienda che lavora in subappalto per, ha suscitato un ampio dibattito sulle condizioni lavorative nel settore della logistica. De, in servizio nelle province di Pisa e Lucca, ha affrontato e contestato le ragioni del suo, sollevando interrogativi sulle pressioni a cui sono sottoposti i corrieri e sul rispetto dei diritti lavorativi.La situazione lavorativa diDe CilisDe, trentenne eper un’azienda impegnata nel settore della logistica per, si è trovato al centro di una polemica dopo essere stato allontanato dal suo posto di lavoro. Secondo quanto riportato, il giovane aveva il compito di consegnare circa 150 pacchi al giorno, in sole sei ore.