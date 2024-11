Ilgiorno.it - È nato il figlio di Lazza e Greta Orsingher: “Benvenuto all’erede, welcome Noah”

Milano, 14 novembre 2024 –è diventato papà. Fiocco azzurro per l’artista milanese e la compagna. Come reso noto dallo stesso rapper, Jacopo Lazzerini, ieri èil piccolo. L’annuncio è arrivato dallo stesso rapper milanese attraverso una storia su Instagram “” ha scritto svelando il nome del suo primogenito. Il bimbo – come si legge nella correzione alla storia fatto dallo stesso- èalle 12.08 p.m. (e non “a.m.” come scritto inizialmente). Un errore di orario su cui ha scherzato anche dalla neo mamma, che nelle scorse ore ha condiviso anche uno scatto in cui si concede un qualche attesa coccola alimentare post parto. La coppia nel maggio scorso aveva annunciato di essere in dolce attesa con un post su Instagram.