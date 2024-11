Lanazione.it - Dieci medaglie per l’Accademia Karate Arezzo all’International Open di San Marino

Leggi su Lanazione.it

, 14 novembre 2024 –perdi San. La manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, ha visto centinaia di giovani atleti di sessantasette società confrontarsi sul monte Titano in diverse categorie di età e di peso, con la squadra aretina guidata dai maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini che è riuscita a lasciare il segno con due ori e otto bronzi. Tra i ventitré atleti delerano presenti anche giovani promesse dell’Under12 che hanno combattuto per la prima volta in una manifestazione internazionale e che, vincendo le emozioni del debutto, sono riusciti a cogliere positivi risultati e a vivere una bella esperienza di confronto, crescita e stimolo per il proseguo della stagione. Le duepiù importanti sono state festeggiate nell’Under12 da Sofia Galletti nei -35kg e da Brando Livi nei -40kg che, di vittoria in vittoria, hanno provato le emozioni di salire sul gradino più alto del podio.