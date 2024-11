Laprimapagina.it - “Refresh and reveal” è il titolo del Calendario Pirelli 2025

Leggi l'articolo completo su Laprimapagina.it

Londra. «Il nostro generale concetto di bellezza si è ampliato moltissimo rispetto al passato: sono stato entusiasta di esplorare la bellezza oggi e di poterla proporre in un contesto, come il, che da sempre la celebra. Lo abbiamo chiamato “and” perché torniamo ai suoi inizi, celebrando il corpo in nuovi modi che riflettono il presente».Lo ha sottolineato il fotografo Ethan James Green alla presentazione di The Cal, il, al Natural History Museum.Tra le 24 fotografie di “and” che ritraggono dodici soggetti con uno scatto a colori e uno in bianco e nero, si incontrano l’attrice, modella e attivista americana Hunter Schafer, la conduttrice televisiva e scrittrice indiano-americana Padma Lakshmi, l’attore francese Vincent Cassel, l’attrice britannica Simone Ashley e l’attrice sudcoreana Hoyeon, l’attrice britannica Jodie Turner-Smith, l’artista americana Martine Gutierrez, la modella e illustratrice di moda americana Connie Fleming, l’attore britannico John Boyega, la modella americana Jenny Shimizu e, non ultima, la cantante e attrice italiana Elodie.