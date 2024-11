Ilgiorno.it - La cura dei giardini della stazione affidata a un gruppo di cittadini

Avrà un verdeto e un aspetto gradevole. Per laferroviaria di Monza Sobborghi sta per essere firmato un patto di collaborazione traattivi e il Comune per ladelle aiuole, sia esterne, che interne, e la pulizia dai rifiuti di cui non di rado si ritrova cosparsa. Un’iniziativa che nasce dal senso civico di diversie cittadine, in seno alla Consulta Regina Pacis-San Donato, e che ha visto già l’interessamento di diverse associazioni, tra cui il Cral del Comune. Per arrivare alla firma si tratta solo di stabilire l’associazione capofila e definire qualche dettaglio, ma il Comune ha già incontrato ieri iattivi e manifestato il proprio assenso. "Pensiamo che un luogo pubblico come ladebba sempre mantenere il proprio decoro, e che il verde debba essereto per esprimere a pieno la sua gradevolezza - commenta Luciano Rossetti, uno deiattiviConsulta Regina Pacis-San Donato offertosi volontario per l’iniziativa -.