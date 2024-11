Tpi.it - Ecco “La Toscana delle Donne – Il Viaggio”, il programma completo della manifestazione

Leggi su Tpi.it

L’edizione 2024 de “La”, lapromossa dalla regionee ideata dalla capo di Gabinetto Cristina Manetti, è ormai alle porte. Dal 15 al 26 novembre andranno in scena dieci giorni di eventi gratuiti, oltre 50, con nomi importanti dal mondocultura, dello spettacolo, del sociale e dello sport che si incontrano per dare il proprio contributo, confrontarsi e condividere temi dedicati ai diritti e alla crescitaparità di genere, alla lotta all’odio e alle discriminazioni.Tanti per questa terza edizione dal titolo “Il”, gli appuntamenti e tanti gli ospiti: da Stefania Sandrelli, a Monica Guerritore, Alessio Boni, Maurizio De Giovanni, Cristiano Militello, Simona Cavallari, Paolo Vallesi, Katia Beni, Beppe Dati. Molti gli incontri sui temisalute, del lavoro ecultura, iniziative che in collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità del Consiglio Regionale e finanziate dai Fondi Comunitari Europei, gettano luce sui molti temi legati alla scoperta o riscopertapotenzialità femminili, sui dirittioggi e su quanto ancora occorre lavorare e sulle prospettive per innescare il cambiamento culturale e sociale.