Dal Viminale 4 milioni per contrastare le truffe agli anziani

ROMA – Il ministero dell’Interno per il 2024 ha messo a disposizione una quota del Fondo Unico Giustizia, pari a 4di euro, per sostenere iniziative di prevenzione e contrasto delleai danni di persone anziane. I contributi, destinati a 106 comuni capoluogo di provincia, serviranno a finanziare campagne di sensibilizzazione e formazione, misure di prossimità e interventi di supporto, anche psicologico.“Proseguiamo nell’impegno a tutela delle persone anziane, sostenendo la creazione – afferma in una nota il ministero dell’Interno Matteo Piantedosi – di una rete di iniziative sul territorio pere raggiri. Queste risorse rappresentano il segno tangibile dell’attenzione loro rivolta, con l’obiettivo di mettere in campo azioni sempre più incisive per garantirne la sicurezza e proteggerli dai malintenzionati”.