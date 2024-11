Trump manda in tilt i democratici Usa L’ex stratega di Harris | È diventato il partito delle élite Primarie evitate per paura della sinistra radicale

Leggi l'articolo completo su Open.online

La disfatta deialle elezioni americane non turba i leader del. Se il presidente Biden ha detto che «una sconfitta non significa che siamo sconfitti», la potentissima ex speakercamera Nancy Pelosi, in un’intervista al New York Times, ha rigettato tutte le accuse, affermando che ilnon è affatto in crisi, e che continua a essere il punto di riferimento dei lavoratori d’America. Le poche voci auto-critiche che si fanno sentire in queste ore arrivano dall’area piùdel, che dopo aver sostenuto a denti stretti prima Biden e poi, oggi – a voto avvenuto – si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Lo fa per primo il senatore Bernie Sanders: «Non ci deve sorprendere che unche ha abbandonato la working class scopra che i lavoratori gli hanno voltato le spalle alle urne» – ha detto a propositocrescita del consenso repubblicano in tutte le categorie sociali ed etniche.