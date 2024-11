Ilrestodelcarlino.it - Rompe la porta e ruba nello chalet. “Qui i furti sono una consuetudine”

Macerata, 11 novembre 2024 – Un ladro è entrato in azione a tarda ora sul lungomare Lepanto di Porto Recanati, forzando ladi ingresso delloBlu Bebo’s endosi via la cassa con dentro appena 50 euro di spicci. Sul fatto indagano i carabinieri della caserma locale, che sifatti consegnare le immagini delle telecamere di videosorveglianza privata dove si vede l’uomo all’opera. Il furto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. A raccontare la disavventura è la titolare del locale Michela Moriconi. “Erano le 2.09 quando è scattato l’allarme nel mio ristorante – dice la donna –. Mi trovavo a casa e subito mimessa a guardare dal cellulare le immagini di videosorveglianza. In pratica si vedeva un tizio, probabilmente italiano sui 35 anni, che aveva forzato il telaio della veranda esterna per poire ladi ingresso, lato mare.