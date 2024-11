Pagelle Fiorentina-Verona 3-1 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

A sbloccare il risultato dopo appena quattro minuti è il solito Moise Kean goleador di questi primi mesi di stagione. L'attaccante della Nazionale viene lanciato in profondità da Beltran e supera Montipò in uscita. Il pari, dopo meno di un quarto d'ora, porta invece la firma di Serdar, che trova la prima realizzazione inA. Non molte emozioni fino al 58?, quando è ancora Moise Kean che in mezza acrobazia si fa trova pronto sul corner battuto da Adli. A venti dalla fine è ancora il centravanti, questa volta trasformatosi in assistman, a creare un'occasione per Colpani, che però non riesce ad avere la meglio sull'estremo difensore avversario in uscita.