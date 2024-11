Lanazione.it - Negozi, parte la maratona. Tutti aperti fino a gennaio. Già caccia ai primi rinforzi

È partito il conto alla rovescia verso la Città di Natale. Che per i commercianti del centro va di pari passo con le aperture no stop dei. Cinque settimane e cinque weekend in cui giocarsi il tutto per tutto lanciando lo shopping delle feste. Potranno contare sui numeri record e le migliaia di arrivi previsti per i tanti eventi organizzati da Comune, Intour e Confcommercio che calamiteranno persone da tutto il centro sud per mercatini tirolesi di piazza Grande e le mille attrazioni al Prato e in Foirtezza L’occasione è propizia, le aperture no stop servirannoi a risollevare le vendite. Ecco perché indipendentemente dal tipo di attività e dall’andamento dell’ultima stagione autunnale,salutano l’avvio della Città di Natale con grandi speranze. "Siamo contenti per l’inizio delladi Natale – dice Riccardo Peloni delo di calzature Sabot – la stagione è partita bene è stato subito freddo e questo ha lanciato le vendite, anche se poi un ottobre caldo ha frenato un po’ alcuni articoli.