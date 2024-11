Napoli i figli di Partenope ‘giocano’ alla guerra | ma davvero non si può fare niente come dicono?

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

di Gennaro Giacobbe, direttore dayitalianews.com Devo ancora mettere la moka sul fuoco che già mi comincio a intossicare e oggi, è pure domenica. Leggo che il Questore di, Maurizio Agricola, dice a Repubblica che “C’è un problema sociale e dobbiamo affrontarlo insieme”, dopo l’omicidio (l’ultimo in ordine di tempo) di Arcangelo Correra, ucciso per sbaglio da un colpo di pistola, esploso dal cugino. IdigiocanoSolo per ricordare gli ultimi. Prima, erano stati uccisi, Giovambattista Cutolo, 24 anni, ammazzato a due passi da Piazza Plebiscito. Francesco Pio Maimone, 18 anni, sparato a Mergellina.A fine ottobre era morto il 15enne Emanuele Tufano, ucciso nel corso di una sparatoria tra adolescenti in pieno centro. Pochi giorni dopo, ancora di notte, tra l’1 ed il 2 novembre, in provincia, a San Sebastiano al Vesuvio, è scoppiata una lite per una scarpa pestata.