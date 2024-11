Inter-news.it - Highlights Serie A | Cagliari-Milan 3-3: doppietta dell’ex Inter Zappa

, anticipo di sabato pomeriggio della dodicesima giornata diA è finita 3-3. Decisivo l’ex settore giovanile dell’, Gabrieleautore di unaDi seguito il video con gol edella partita che si è giocata allo Stadio Unipol Domus.DA EX– Ilnon va oltre il pareggio in casa delnella dodicesima giornata diA con uno spettacolare 3-3 all’Unipol Domus. Sardi subito in vantaggio al 2? con il destro al volo di Zortea sul secondo palo, ma rimontati dalladi Leao (15? e 40?) già prima dell’vallo. Dopo una rete annullata per il colpevole tocco di Viola in fuorigioco,si è rifatto nella ripresa: prima firmando la rete del 2-2 sfruttando l’errore di Fofana, poi inventandosi la rete del 3-3 con un destro al volo all’incrocio all’89’ rispondendo al nuovo vantaggio rossonero di Abraham.