Rome European Open di Judo, al PalaPellicone di Ostia gli Azzurri salgono sul podio

, 9 novembre 2024 – Brillano due splendide medaglie tutte italiane nella prima giornata deldiLido. Alsi sono sfidati oltre 220 atleti e l’Italia ha dato il meglio e ha conquistato il.Valeriani e Pedrotti hanno messo al collo due ottimi ori, nelle rispettive categorie di peso.Il racconto delle gare e le dichiarazioni – Fonte Fijlkam/fijlkam.itLeonardo Valeriani si è imposto nei 73 kg superando in finale l’altro azzurro Luca Rubeca e dopo le vittorie ottenute su Giorgi Iantbelidze (Geo), Ivo Verhorstert (Ned) e Federico Bosis (Ita), mentre Irene Pedrotti ha dominato la categoria dei 70 kg grazie alle vittorie ottenute su Antonietta Palumbo (Ita), Vera Zemanova (Cze) ed, in finale, sulla tedesca Giovanna Scoccimarro.“Gran bella prova quella di Irene –ha detto il capoallenatore dell’Italia femminile, Francesco Bruyere– specialmente l’incontro di finale con la forte atleta tedesca, a conferma del salto di qualità fatto in questo quadriennio.