Lanazione.it - Larcianese all’esame San Giuliano. Montecatini in trasferta col Cubino

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Girone A di Promozione in campo domani (ore 14.30) per la decima giornata. Questo il programma delle partite delle squadre della Provincia. San. Allo stadio Bui lacerca di difendere il primato in classifica. Due ex militano nel San: l’allenatore Lorenzo Roventini, che ha guidato lain due riprese in Eccellenza (2014/2015 e 2017/2018) e il centrocampista Andrea Ghelardoni. In casa viola problemi di infortuni, in primis quelli del trequartista Filippo Ferraro e dell’ altro attaccante Lorenzo Biagioni. Sono entrambi a rischio forfait. Lampo Meridien-Forte dei Marmi. Turno casalingo per la squadra allenata da Federico Magrini contro il Forte, ko nell’ultima giornata in casa del Pietrasanta. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo, è molto probabile l’utilizzo di Notarelli, che è stato fermo un paio di giornate per infortunio.