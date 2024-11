Iltempo.it - Harris ha già terra bruciata intorno. "Nessun incarico ", cosa va a fare ora

Da deludente vice d Joe Biden era stata proiettata verso la corsa alla Casa Bianca dopo il ritiro del presidente in carica. E ora?farà Kamaladopo la batista elettorale? I dem sembra le stiano già facendo. Il prossimo 20 gennaio lei e Biden lasceranno lo Studio Ovale a Trump e a JD Vance. Ma, scrive il New York Times, già circolano diverse ipotesi per il futuro della 60enne democratica. La prima delle possibilità, in effetti la più ardua e difficile da realizzarsi, è quella di aspettare e tentare di nuovo la corsa per la Casa Bianca. I democratici nei passati cicli elettorali non sono stati molti inclini a dare una seconda chance ai loro candidati sconfitti. Non lo hanno fatto con Hillary Clinton - che va ricordato prima della sconfitta del 2016, aveva incassato quella nelle primarie nel 2008 - né con John Kerry, che è tornato al Senato e poi è diventato segretario di Stato, e neanche con Al Gore, che perse la Casa Bianca di fatto solo per la decisione della Corte Suprema in favore di George Bush.