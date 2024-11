Digital-news.it - X Factor 2024, cosa è successo nel Terzo Live? Tilt ed eliminazione, brani dance e ospiti speciali

ON THEFLOOR!PER LA SERATA A TEMA760MILA SPETTATORI MEDI E 3,7% DI SHARE, +34% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO.E SUI SOCIAL #XFÈ SEMPRE LO SHOW PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA ESIBIZIONI TUTTE DA BALLARE, DA GLORIA GAYNOR A MORI-CELENTANO, DAI BEE GEES A GIGI DAG.PER LA PRIMA VOLTA ACHILLE LAURO, JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI E PAOLA IEZZI VANNO AL: ESCE EL MA OPENING CON SARAFINE. TANANAI OSPITE DI PUNTATAPROSSIMA SETTIMANA HELLCON DOPPIA. E ARRIVANO I NEGRAMAROIldi Xnon è stata una puntata per cuori deboli: due manche a tema “” hanno fatto ballare tutta l’XArena e la gara dello show Sky Original prodotto da Fremantle ancora una volta si è rivelata ricca di colpi di scena, tanto che il tavolo Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi ha per la prima volta in questa stagione chiamato ilper stabilire l’di puntata, quella di EL MA.