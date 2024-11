Ilgiorno.it - Tolto il taser, arriva il laccio. Lazo in dotazione alla Locale: immobilizza senza fare danni

pistola elettrica al. Gli agenti di poliziache per disposizione dell’amministrazione comunale, hanno dovuto abbandonare iltra le polemiche, presto potrebbero avere inil Bolawrap, un dispositivo non letale. L’acquisto di questi strumenti è stato discusso ieri in giunta e oggi sarà oggetto di un incontro che la Uil avrà con l’assessorepoliziaRodolfo Faldini. "Dopo la sospensione della sperimentazione del– ha specificato il coordinatore provinciale della poliziadella Uil Giovanni Latiano – noi abbiamo chiesto degli strumenti sostitutivi da utilizzare quando ci troviamo a fronteggiare situazioni difficili. Abbiamo sempre sostenuto che non era nostra intenzionedel male a nessuno, ma intendevamo proteggere l’incolumità degli operatori".