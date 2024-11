Lanazione.it - Sui sentieri del ‘foliage’ in Vallata. Così l’autunno si veste di magia

E’ un viaggio per tutti i sensi quello che può intraprendere il visitatore nelvalbisentino. Se da una parte infatti mancano i rossi accesi dell’Appennino toscano più orientale - dove il "fall foliage" è ad esempio motivo di attrazione nelle Foreste Casentinesi – in Val di Bisenzio si può godere di tutte le gradazioni del verde, del giallo e del marrone ma anche di profumi e gusti legati alla stagione. Accompagnati dal suono dei torrenti e per di più a pochi passi dalle città della piana. Colori che cambiano a seconda delle fasce climatiche e che sfumano l’uno nell’altro, dal verde chiaro grigiastro degli uliveti che costeggiano il fianco della Calvana, da Vaiano a Cantagallo. Una camminata fra Sofignano e Cambiaticcio può portare anche incontri unici: i cavalli che vivono allo stato brado in Calvana si spostano anche in queste due località e si fanno ammirare in tutta la loro fierezza.