Inter 11 già fatto contro il Napoli Un solo dubbio e mezzo | la probabile formazione

A due giorni dalla sfida di Serie A tra, Simone Inzaghi ha potuto lavorare con un gruppo quasi al completo presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile. Un assente sicuro per la sfida di domenica, mentre riguardo larestaun.SDIRETTO – Si avvicina la super sfida di Serie A tra, valida per la dodicesima giornata, un match che rappresenta molto più di tre punti. Le due squadre sono separate da unpunto in classifica, con ilcapolista a 25 punti seguito dall’a quota 24. Un margine che rende questa partita un crocevia per il vertice, conferendo al match una valenza strategica e psicologica importante. Il fischio d’inizio è previsto per le 20:45 di domenica allo Stadio Giuseppe Meazza, dove i nerazzurri potranno contare sul supporto del pubblico di casaLE SCELTE – Dopo l’allenamento di oggi, terminato alle 13 presso il BPER Training Centre di Appiano Gentile, Simone Inzaghi sembra avere definito gran parte delle sue scelte per latitolare.