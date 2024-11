Ultimouomo.com - Il bello del giovedì sera 2025 vol. 4

Conosci la tua squadra del: Pafos FC Pafos non sembra nemmeno il nome di una squadra ma di uno snack. Una di quelle tortine soffici come una nuvola, con la consistenza eterea creata dai conservanti. Una mega brioche da riempire come si desidera: un pafos con petto d’anatra, burro e salsa wasabi, grazie.Pafo è il nome della figlia di Pigmalione re di Cipro, e di Galatea, tecnicamente una statua, resa viva da una preghiera di Afrodite.Paphos è la quarta cittadina più grande sull’isola di Cipro, ed è stata dichiarata patrimonio Unesco. Il suo nome viene dalla figlia di Pigmalione ed è celebre soprattutto per un tempio dedicato ad Afrodite, che rese viva la statua Galatea e pare nacque proprio nelle acque di fronte a Pafo, cullata da un faraglione splendido a venti chilometri dalla città.