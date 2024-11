Abruzzo24ore.tv - Furto sotto l’abbraccio: anziana derubata di bracciale da 2000 euro!

L'Aquila - Un altro episodio disi è verificato nella giornata di ieri, quando un'signora è statain modo audace nel cuore della città, a pochi passi dal tribunale. La malvivente, con una tecnica ormai consolidata, si è avvicinata alla vittima con la scusa di un abbraccio affettuoso, per poi rubarle undal valore di circa 2.000. Questo tipo di crimine, che ha preso piede negli ultimi tempi, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità. L'incidente si è verificato intorno alle 13:00, quando la vittima, una signora di 88 anni, stava passeggiando in Via Corradini, una delle strade più trafficate della città. La ladra, descritta come una giovane donna di origini est-pee, ha approfittato della distrazione dell'per avvicinarla. Inizialmente, ha simulato un riconoscimento, dicendo di conoscerla, e poi l'ha abbracciata, un gesto che sembrava affettuoso ma che, in realtà, nascondeva un chiaro intento criminale.