Impresaitaliana.net - Casalnuovo, morto un 60enne fuori alla scuola Aldo Moro a causa di un infarto

L’uomo era di Ponticelli, èdopo essere andato a prendere la nipote a. I presenti: “Era una brava persona”. Unha spezzato la vita di un uomo di 60 anni che oggi pomeriggio era andatosuccursale delladi Viale dei Pini per prendere la nipotina e portarla a casa. Sulla morte indagano i Carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.Stando alle prime ricostruzioni dei presenti, tutte da vagliare dalle forze dell’ordine, l’uomo avrebbe avuto l’al plesso scolastico dopo una lite con il genero, un ragazzo trentenne diche purtroppo da tempo, come detto da diversi cittadini, pare avesse problemi di droga.«Questa mattina si erano sentiti al telefono, il genero voleva vendere l’auto ma il papà della moglie non voleva perché quella macchina era l’unico mezzo a disposizione della figlia per accompagnare i nipotini a» ha detto un cittadinoall’istituto