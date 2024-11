Lopinionista.it - Al via il 33° Merano WineFestival

– Al via il 33°: venerdì 8 novembre la rassegna meranese si apre con le attesissime premiazioni dei prestigiosi The WineHunter Award Platinum, riconoscimento massimo riservato ai prodotti enogastronomici d’eccellenza. Nella stessa giornata anche le premiazioni delle The WineHunter Stars e il summit “Quo Vadis?”, dedicato al futuro del settore vitivinicolo e agricolo. Tra le novità spiccano gli esclusivi incontri “Intrecci di Vite” nell’incantevole cornice del Castello Principesco.Dall’8 al 12 novembre 2024 torna l’attesissimo, l’evento più glamour del settore enogastronomico. La 33^ edizione vede al centro la premiazione dei The WineHunter Award Platinum, che decreteranno i migliori vini, birre, spirits e prodotti gastronomici selezionati nella guida The WineHunter.