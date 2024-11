Oasport.it - A quanti punti può arrivare Sinner nel ranking ATP: il record di Djokovic e il bottino sottratto a Indian Wells…

Jannikprenderà parte alle ATP Finals 2024 di tennis, che scatteranno a Torino domenica 10 novembre: l’azzurro è già certo di chiudere l’anno al primo posto nelmondiale, ma in occasione dell’ultimo atto stagionale potrà incrementare il propriodi.Il tennista italiano è attualmente in vetta a quota 10330 e nelle ATP Finals nel complesso sono in palio altri 1500. Nella prima fase a gironi, infatti, per ogni vittoria verranno assegnati 200, per un massimale di 600, a cui se ne aggiungeranno altri 400 per la vittoria in semifinale e 500 per il successo nell’ultimo atto.Jannik, dunque, in caso di vittoria finale nel torneo da imbattuto nella fase a gironi, potrà spingersi fino a quota 11830, anche se sul campo l’azzurro aveva guadagnato altri 400adWells, poi decurtati all’azzurro nell’ambito della vicenda Clostebol.