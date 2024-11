Tatuaggi nella moda | simboli di un’arte da scoprire

Leggi tutto su .com

Life&People.it Ihanno una storia molto antica che risale intorno al 5000 a.C;e lahanno da sempre tratto grande ispirazione l’uno dall’altro. Quest’arte di imprimere sul corpo disegni o dermografie, inizialmente incompresa e bistrattata, considerata mero simbolo di anticonformismo e ribellione e, in alcuni casi, vero e proprio marchio di appartenenza alla “mala”, ha subito negli anni una progressiva metamorfosi, fino a diventare, a oggi, unalità di espressione della personalità, apprezzata e utilizzata soprattutto tra i giovani.da imprimere su pelle, per raccontarsi senza il bisogno di dover parlare, semplicemente svelando parti del corpo come veicoli capaci di raccontare emozioni e comunicare messaggi efficaci o, al contrario, celare misteriosi enigmi.