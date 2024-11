Elezioni Usa 2024 | Trump vince la reazione di Scanzi in diretta Cosa dice alle 5 del mattino

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

La vittoria di Donaldamericane ha scatenato reazioni forti anche dall’altra parte dell’Oceano, e tra i delusi in Italia c’è il giornalista Andrea. In collegamento notturno con “È sempre Cartabianca”, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4 che ha seguito ingli esiti elettorali per Mediaset,ha condiviso le sue riflessioni a caldo, mentre il quadro dei risultati si faceva sempre più chiaro. Verso l’alba, quando ormai l’elezione diera quasi certa,ha espresso il suo punto di vista: “In moltivano, ok,ha molti difetti ma potrebbe essere la persona tra i due meno dannosa nell’ottica geopolitica, quella che ci allontana un po’ di più dalla terza guerra mondiale perché porterà gli Stati Uniti verso una posizione così isolazionista che se ne fregherà di tutto il resto e quindi, paradossalmente, farà meno danni di Kamala Harris in ottica Israele-Palestina“.