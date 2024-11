Quifinanza.it - Continua il braccio di ferro tra Unicredit e Commerzbank, la fusione si allontana sempre più

prova ancora a comprare, ma la banca tedescaa fare muro; il matrimonio tra i due colossi bancari deve ancora attendere, con la banca tedesca che ha annunciato il lancio di un programma di riacquisto di azioni per un valore di 600 milioni di euro, subito dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali. Il secondo istituto bancario tedesco per dimensioni ha ricevuto l’approvazione dalla Bce e dall’Agenzia finanziaria tedesca per avviare il terzo buyback dell’anno. E dopo questa, è in programma un altro lancio da 400 milioni. Più che una semplice misura di ritorno agli azionisti, questa operazione sembra una vera e propria strategia, che potrebbe rivelarsi un tentativo di ostacolare, rendendo più onerosa una sua possibile acquisizione. La banca italiana è ancora dell’idea di comprare, ma mettendo una deadline di un anno per l’acquisizione.