Dove vedere in TV elezioni americane 2024 | programmi e maratona Berlinguer

Oggi 5 novembresi tengono lepresidenziali negli Stati Uniti, una delle tornate elettorali più importanti degli ultimi anni. Donald Trump punta a tornare alla Casa Bianca, mentre Kamala Harris cerca di ottenere il suo primo mandato completo come Presidente, dopo aver succeduto a Joe Biden. Il mondo intero, e in particolare l'Italia, sarà connesso per seguire in diretta i risultati di questo evento che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici globali. Le reti televisive italiane sono pronte a coprire l'intera nottata e i giorni successivi con speciali, dirette e approfondimenti, ognuna con un approccio diverso, ma tutte con un unico obiettivo: informare il pubblico sull'esito delle. Rai: una copertura frammentata e dispersiva Rai schiera le sue risorse giornalistiche principali, ma la programmazione appare frammentata e poco coordinata, con diverse sovrapposizioni di orari che potrebbero confondere gli spettatori.