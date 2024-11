Ilgiorno.it - Cinquanta alloggi per 1.452 famiglie: "Un’emergenza sociale esplosiva"

"La casa dovrebbe essere un diritto per tutti, ma ad aggravare l’emergenza abitativa ci sono l’aumento degli affitti, glipopolari insufficienti, il taglio per il terzo anno consecutivo da parte del Governo dei fondi per il sostegno agli affitti e la legge regionale 16/2016 che continua a penalizzare l’accesso all’edilizia pubblica escludendo molti cittadini dal proprio territorio. È necessario dare risposte concrete e aprire un tavolo cittadino per il diritto all’abitare". Lo hanno detto ieri mattina il Sicet, sindacato inquilini casa e territorio e lo Sportelloper il diritto alla casa di Sos Fornace con un presidio di protesta (nella foto) in via Meda a Rho. Lo hanno fatto con dati alla mano: nella zona d’ambito del Rhodense (che comprende i Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese e Vanzago) agli ultimi due bandi per l’assegnazione didi proprietà di Aler o dei Comuni hanno partecipato 1.