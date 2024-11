La confessione di Crisanti | Capisco il 30% delle leggi che voto in Senato Il resto del tempo mi annoio

Leggi tutto su Open.online

In aula capisce il 30%che. Per ilsi annoia. Il professor Andreaè arrivato in parlamento con il Partito Democratico dopo la popolarità ai tempi del Coronavirus. Ma adesso non ce la fa più. E in un’intervista al Fatto Quotidiano ammette che si annoia «il giusto e il necessario. Quando la dose eccede corro ai ripari». Come? Mettendosi a pensare: «Invece di star lì a zuzzurellare mi metto a pensare cosa fare, quali gambe dare a quell’emendamento su cui si sonnecchia». Nel colloquio con Antonello Caporale ilredice che a Palazzo Madama «è tremendo, quella cosa ti stende, ti uccide. Esci dall’aula rincoglionito, inghiottito dal vuoto cosmico. Ci si annoia a morte brancolando nel buio».