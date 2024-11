Ilrestodelcarlino.it - Sciopero autobus dell’8 novembre in Emilia Romagna: dove e fasce garantite

Bologna, 32024 – I sindacati hanno indetto unonazionale di 24 ore per venerdì 8. Le sigle sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna. Dunque stop degli, un po’ in tutta la regione. Tper si ferma a Bologna e Ferrara, senza rispetto delledi garanzia. Ci saranno disagi anche nelle altre città e province, ci sono però orari in cui i bus passeranno lo stesso. Modena In accordo con le organizzazioni sindacali, sono state individuate le corsenel bacino provinciale di Modena, il cui elenco è disponibile nei file pdf allegati e consultabili anche ai seguenti link: Servizio urbano di Modena - Servizio urbano di Carpi - Servizio extraurbano Per ulteriori informazioni sono a disposizione degli utenti il servizio telefonico di SETA al numero 840 000 216 ed il servizio WhatsApp al numero 334 2194058.