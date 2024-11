Quotidiano.net - Rischio temporali, allerta arancione per la regione di Valencia

E' di nuovo allarme in Spagna per il maltempo. L'Agenzia meteorologica statale (Aemet) ha emesso un'sul litorale della provincia di, sulla costa e nell'entroterra settentrionale di CastellĂłn a causa di precipitazioni che potrebbero raggiungere i 150 litri per metro quadrato in 12 ore. L', che sarĂ attiva dalle 9:00 alle 23:59 di oggi, prevede anche precipitazioni di 50 litri per metro quadrato in un'ora sulla costa meridionale die di 40 l/m4 in un'ora nella parte centro-settentrionale, a Castellon. Secondo l'agenzia Aemet ipotrebbero essere accompagnati anche da grandine.