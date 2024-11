Ilrestodelcarlino.it - Le sfide dell’ambiente: "Stop centrali a biogas". Tra sit-in e striscioni viaggio nel fronte del no

Gaibanella, Vigarano, Villanova. Ma anche Tresignana, Copparo e Bondeno: sono queste le situazioni più scottanti in città e in provincia riguardo alla nascita di nuovedie biometano, oltre alla cinquantina che sono già presenti e funzionanti nel territorio. Le preoccupazioni dei residenti sono tante, e i comitati si stanno mobilitando nelle ultime settimane per evitare una proliferazione degli impianti. Diversi i ‘sit-in’ nelle località coinvolte, per una vicenda che va avanti da tempo e che è finita pure in consiglio comunale, dove i capogruppi delle opposizioni hanno chiesto un’analisi partecipata degli aspetti tecnici.