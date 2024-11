Tpi.it - Rachel: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, sabato 2 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2017 scritto e diretto da Roger Michell, con protagonistaWeisz e Sam Claflin, tratto dal romanzo del 1951 Mia Cuginae, di Daphne du Maurier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il giovane Philip, cresciuto come un figlio da Ambrose, scopre di una sua grave malattia durante un suo viaggio in Italia. Raggiunta Firenze, Philip scopre che Ambrose è morto e che, una cugina che aveva sposato da poco è già partita. Philip torna in Cornovaglia convinto che a causare la morte di Ambrose sia stata proprio, ma poco tempo dopo la donna si presenta alla tenuta. Il ragazzo finisce per infatuarsi ditanto da assegnarle una parte della sua eredità per permetterle di vivere nel lusso.