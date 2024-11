Anteprima24.it - Omicidio Santo Romano: arrestato 17enne

Tempo di lettura: < 1 minutoUn ragazzo di 17 anni, secondo quanto si apprende, è stato portato in caserma a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Potrebbe avere un ruolo nella vicenda dell’di, assassinato nella notte a San Sebastiano al Vesuvio. Al momento non ci sono fermati. Si attende che venga ascoltato dal Pm dei minorenni. Aggiornamento I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Procura della repubblica per i Minorenni a carico delnapoletano. Il giovane è ritenuto gravemente indiziato dell’die del tentatodi un 19enne, commessi questa notte in piazza Raffaele Capasso, nel comune di San Sebastiano al Vesuvio. Il fermo sarà sottoposto alla convalida del GIP. Ilsarà portato nel centro di accoglienza dei Colli Aminei.