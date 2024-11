Ilrestodelcarlino.it - “Non fu suicidio”: riaperto il cold case del macellaio

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilrestodelcarlino.it: Faenza (Ravenna), 1 novembre 2024 – Ci sono storie dove nulla è come sembrava. Quello di Domenico Montanari, cotitolare di una storica macelleria di Faenza, nel ravennate, sembrava l’ineluttabile quanto improvvisodi un negoziante sommerso dai debiti e stritolato dallo strozzinaggio. E invece più di cinque anni dopo, raccontiamo la storia di un omicidio: almeno secondo il Tribunale di Ravenna che ha, ora, ordinato l’imputazione coatta per due sospettati. Si tratta del 55enne ex vigile urbano Gian Carlo Valgimigli. E del 31enne di origine albanese Daniel Mullaliu, fratello dell’allora compagna del 55enne. Per loro, entro 10 giorni la Procura, pur a fronte di una iniziale richiesta di archiviazione, dovrà formulare l’imputazione per omicidio in concorso.