Il suo charme vintage lo rende il capospalla più chic della stagione da abbinare a ogni capo dell’armadio

In cerca di untrasversale, pratico ma anche con un quid in più diverso dal solito? La soluzione, quest'autunno, potrebbe proprio essere un blouson di pelle. Meno sportivo del bomber, più sofisticatogiacca biker, questo giaccone blusante dall'allure maschile di punti a favore ne ha davvero tanti. Perché, come dimostrano anche le sfilate più prestigiosefredda, è talmente versatile che va d'accordo con i capi casual così come con gli abiti da sera. Ma non solo. A fare la differenza è il suo fascinoche dà il meglio nelle versioni in pelle effetto used o dalla linea che ripesattamente alcuni modelli del passato. Non ne esiste infatti uno solo. Le variazioni sul tema sono tante e tutte diverse.