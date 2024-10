Vintage, usato e seconda mano: sono la stessa cosa? (Di giovedì 31 ottobre 2024) Perfetti sinonimi? O piuttosto termini che indicano ambiti sostanzialmente diversi e che spesso usiamo indistintamente? È arrivato il momento di dipanare questa matassa fashion, nella nona puntata della seconda stagione di Modestamente, il podcast di Vanity Fair dedicato alle grandi domande della moda, curato da Federico Rocca. A condurci in questo viaggio è l'ospite che dà la sua personale risposta al quesito: Cecilia Di Lorenzo, fondatrice di 20134 Lambrate Vintage e di Madame Pauline Vintage Vanityfair.it - Vintage, usato e seconda mano: sono la stessa cosa? Leggi tutto 📰 Vanityfair.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Perfetti sinonimi? O piuttosto termini che indicano ambiti sostanzialmente diversi e che spesso usiamo indistintamente? È arrivato il momento di dipanare questa matassa fashion, nella nona puntata dellastagione di Modestamente, il podcast di Vanity Fair dedicato alle grandi domande della moda, curato da Federico Rocca. A condurci in questo viaggio è l'ospite che dà la sua personale risposta al quesito: Cecilia Di Lorenzo, fondatrice di 20134 Lambratee di Madame Pauline

