Raccolta funghi fuori controllo. Tante sanzioni (Di giovedì 31 ottobre 2024) Intensificati i controlli dei Carabinieri Forestali di Grosseto sulla tutela della biodiversità e sull'uso delle risorse del bosco, in particolare nel settore della Raccolta dei funghi. Tale fenomeno è esploso anche in virtù delle condizioni meteorologiche degli ultimi mesi che hanno favorito la crescita di questo prodotto del bosco, sempre più apprezzato ma che ha portato non poche preoccupazioni per i frequenti casi di persone disperse nei boschi. Alcune hanno avuto anche intossicazioni e sono dovute ricorrere all'aiuto di un medico. Dal mese di settembre i reparti del Gruppo Carabinieri Forestale di Grosseto hanno effettuato numerosi controlli con la finalità di monitorare la regolare fruizione dei prodotti del bosco che incide sul delicato equilibrio degli ecosistemi. Sono stati infatti sequestrati 20 chilogrammi di funghi raccolti irregolarmente anche pericolosi per la salute.

Raccolta funghi fuori controllo. Tante sanzioni

Intensificati i controlli dei Carabinieri Forestali di Grosseto sulla raccolta dei funghi e la tutela della biodiversità. Sequestrati funghi irregolari e salvate persone disperse. Sanzioni per violazi ...

Sequestrati 20 chili di funghi raccolti irregolarmente e pericolosi

Non le uniche irregolarità riscontrate dai carabinieri forestali in Maremma: sanzionate 9 imprese per violazioni sulle modalità di taglio del bosco o per la realizzazione di interventi non autorizzati ...

Con l’arrivo dell’autunno, l’attività operativa dei Carabinieri Forestale si intensifica con i controlli dedicati alla raccolta dei funghi epigei. Si registra, difatti, un numero sempre maggiore di ap ...

(nordest24.it)

Il 29 ottobre 2024 segna un momento di grande entusiasmo per gli appassionati della natura: l'autunno è senza dubbio la stagione perfetta per la raccolta dei funghi. Questa attività, che per molti rap ...