Tommaso Marini | Non amo le etichette e non sento il bisogno di definirmi

Tommaso Marini è gay? La domanda se la possono essere posta alcuni telespettatori di Ballando con le Stelle e questa settimana, fra le pagine del settimanale Chi, il giornalista che lo ha intervistato gli ha chiesto: "Selvaggia Lucarelli ha una volta definito il suo modo di ballare troppo aggraziato. Aggiungici il modo di vestire stravagante, lo smalto, i capelli lunghi, gli orec-chini, e tutti a interrogarsi sulla sua fluidità: le dà fastidio?". Una domanda a cui lo sportivo ha risposto così: "Se mi dà fastidio se le persone si interrogano sulla mia fluidità? Per niente, ma il fatto che, per questi motivi, io sia ritenuto diverso è sintomo di una società retrograda. Lato abbigliamento: mio padre aveva uno showroom e mia madre faceva l'indossatrice, io ho ereditato un'idea artistica della moda; ho anche pensato di lavorarci ma non saprei in che ruolo.

Per quanto riguarda l'amore invece ha affermato che odia darsi etichette e non se ne darà mai una: "So solo che amo fare quello che mi piace e non sento il bisogno di definirmi", ha chiuso Tommaso

Tommaso Marini, giovane schermidore di 24 anni originario di Ancona, si sta facendo notare come concorrente di Ballando con le stelle, il celebre programma condotto da Milly Carlucci.

Tommaso Marini si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi. "Il fatto che io sia ritenuto "diverso" è sintomo di una società retrograda. Lato abbigliamento: mio padre aveva u

Tommaso Marini, schermidore 24enne, è uno dei concorrenti di Ballando con le stelle. In un'intervista parla della sua esperienza all'interno del programma condotto da Milly Carlucci e si apre ad