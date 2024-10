Ilfoglio.it - Mattarella riceve i nuovi Cavalieri del lavoro. Marina Berlusconi: “Lo dedico a mio padre”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) "Eventi straordinari come le guerre, le pandemie, le catastrofi naturali, possono intervenire, deviando il corso della storia, ma l'investimento sui giovani, rappresenta semplicemente il futuro". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del" aidelnominati il 2 giugno 2024, svoltasi questa mattina presso il palazzo del Quirinale. Il capo dello stato ha sottolineato la difficoltà e la lentezza dell'inserimento dei più giovani nel mondo del. In particolare, “nella fascia d'età compresa tra i 20 e i 34 anni lo scarto sul mercato delnazionale rispetto alla media dell'Unione europea è di 13 punti percentuali a danno dei giovani italiani”.