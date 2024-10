Quotidiano.net - Uccisa a forbiciate. L’ira del padre: stop femminicidi

(Di martedì 29 ottobre 2024) COSTA VOLPINO (Bergamo) Pugni al volto e alla testa, prima di accanirsi su Sara con le forbici prese da un cassetto in cucina. Una trentina i colpi inferti con violenza tra collo, testa e viso della 18enne. Per questo il pm Golluccio contesta a Jashandeep Badhan, 19 anni, indiano, l’omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Ieri ha incaricato il medico legale per l’autopsia, non ancora fissata, mentre oggi alle 10 si terrà l’interrogatorio di convalida davanti al gip all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove Badhan è stato trasferito. Manca ancora il movente. Perché Jashandeep ha ucciso Sara Centelleghe, studentessa: frequentava l’Istituto Piana di Lovere. Il delitto si è consumato nell’appartamento al terzo piano della palazzina a Costa Volpino. Quella sera il 19enne aveva bevuto, ma si cerca di chiarire se avesse assunto anche droga, forse cocaina.