Milan-Napoli, Manna: “Non parliamo di scudetto, siamo in costruzione” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il dirigente azzurro interviene a DAZN prima del big match di San Siro Le parole di Giovanni Manna prima di Milan-Napoli tracciano la rotta del nuovo corso azzurro. Il dirigente partenopeo ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita del big match di San Siro. “È prematuro parlare di sfida scudetto“, afferma con realismo Manna. “Non siamo nemmeno a un terzo del campionato“. Il club azzurro mantiene i piedi per terra nonostante l’ottimo momento. “Sappiamo da dove siamo partiti e cosa stiamo costruendo. Ci sono squadre più attrezzate di noi”. Il percorso di crescita “Le difficoltà fanno parte del percorso”, prosegue il dirigente del Napoli. “A volte facciamo fatica ma restiamo umili e concentrati”. Napolipiu.com - Milan-Napoli, Manna: “Non parliamo di scudetto, siamo in costruzione” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Il dirigente azzurro interviene a DAZN prima del big match di San Siro Le parole di Giovanniprima ditracciano la rotta del nuovo corso azzurro. Il dirigente partenopeo ha parlato ai microfoni di DAZN nell’immediato pre-partita del big match di San Siro. “È prematuro parlare di sfida“, afferma con realismo. “Nonnemmeno a un terzo del campionato“. Il club azzurro mantiene i piedi per terra nonostante l’ottimo momento. “Sappiamo da dovepartiti e cosa stiamo costruendo. Ci sono squadre più attrezzate di noi”. Il percorso di crescita “Le difficoltà fanno parte del percorso”, prosegue il dirigente del. “A volte facciamo fatica ma restiamo umili e concentrati”.

Milan e Napoli si affrontano a San Siro per la decima giornata di Serie A. Una sfida molto importante per la parte alta della classifica, ma per Giovanni Manna.

